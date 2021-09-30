Столичні дорожники звітують про готовність до снігопадів

З 15 жовтня автодорівці розпочинають цілодобове чергування із залученням частини техніки

Тривають останні приготування дорожньої служби та комунальних транспортних підприємств Києва до зими. Цьогоріч підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» підготують 586 одиниць спеціалізованої техніки для роботи взимку. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

За його інформацією, станом на 30 вересня 82% техніки, а це 480 одиниць, уже «одягнуті» в зимове обладнання й повністю готові до роботи. Інші 18% спецтехніки – також технічно готові, проте наразі, враховуючи теплу погоду у столиці, ще задіяні на дорожньо-будівельних роботах. У разі погіршення погодних умов переобладнання такої техніки на зимовий варіант триває кілька годин, не більше.

Також уже заготовлено майже 60 тис. тонн посипальних матеріалів.

«З 15 жовтня автодорівці розпочинають цілодобове чергування із залученням частини техніки. А з 1 листопада вся зимова спецтехніка та механізми чергуватимуть у цілодобовому режимі. На випадок надзвичайних природних ситуацій і затяжних снігопадів може бути залучена техніка і сторонніх організацій. Нині триває процес укладання договорів із ними на використання 123 одиниць спецтехніки», – поінформував Густєлєв.

Він нагадав, що з 2015 року проведено суттєвє технічне переоснащення підприємств КК «Київавтодор» сучасною багатофункціональною технікою. Загалом 327 одиниць нової техніки та обладнання придбано за цей час. Це трактори зі снігоочисним обладнанням, роторні снігоочисники, мінінавантажувачі, малогабаритна техніка для обробки та прибирання тротуарів, установки для приготування рідких хлоридів та машини для їх нанесення тощо.

«За останні 6 років напрацьовано чіткий алгоритм дій дорожньої служби столиці на випадок погіршення погодних умов та снігопадів. Це, зокрема, обов’язкова превентивна обробка вулично-дорожньої мережі протиожеледними матеріалами, у тому числі рідкими хлоридами, перед початком снігопаду. Це допомагає уникнути накатів та ожеледиці на проїжджій частині. Крім того, відпрацьовано порядок завчасного виїзду снігоприбиральної техніки на вихідні позиції – найбільш завантажені міським транспортом вулиці з ускладненим рухом», – зауважив Густєлєв.

Посадовець нагадав, що для оперативного реагування на дорожню ситуацію на базі «Київавтодору» працює диспетчерський центр моніторингу роботи комунального транспорту. Завдяки встановленим GPS-трекерам на комунальній техніці та автоматизованій системі вся важлива інформація про маршрут, місцезнаходження, вид робіт, швидкість руху доступна в одному місці.

Також минулого року в різних частинах міста встановили 5 метеорологічних станцій, що дозволяють відстежувати зміни погодних умов у реальному часі та оперативно на них реагувати.

За словами заступника голови КМДА, завершує підготовку до роботи взимку і громадський транспорт столиці. Для очищення трамвайних колій, контактної мережі та зупинок громадського транспорту підготовлено 40 одиниць спецтехніки КП «Київпастранс»: снігоочисники, трактори з відвалами та щітками, самоскиди, екскаватори-навантажувачі та посипальна техніка.

Також Густєлєв зазначив, що найближчим часом будуть проведені виїзні перевірки готовності шляхово-експлуатаційних і транспортних підприємств до роботи в зимовий період.

Як повідомлялося, Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця комунальної корпорації «Київавтодор» за фактом закупівлі снігоплавильних машин за завищеними цінами.