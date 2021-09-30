У Києві на велосмузі вперше встановили гумовий обмежувальний борт (фото)

Гумовий борт відокремлює велосипедну смугу від зони паркування автотранспорту

На кількох столичних вулицях тривають роботи з влаштування велоінфраструктури. Паралельно вдосконалюється вже наявна веломережа. Так, на вул. Рейтарській уперше в Україні для безпеки та зручності велосипедистів встановили гумовий борт для відокремлення велосипедної смуги від зони паркування автотранспорту. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«Головна перевага конструктивного відокремлення велосипедної смуги – створення безпечних умов для пересування велосипедистів та унеможливлення паркування автотранспорту на велосипедних смугах, що для Києва є більш ніж актуальним», – зазначив Густєлєв.

За словами заступника голови КМДА, такі конструкції широко використовують у різних європейських містах, зокрема, у Парижі, Берлині, Лондоні. І наразі перший крок у цьому напрямі зроблено у столиці.

Густєлєв звернув увагу, що дорожній гумовий борт був спеціально розроблений українським виробником у співпраці із Сектором організації веломережі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Серед його переваг:

висота 12 см, що унеможливлює заїзд автотранспорту;

один похилий бік для уникнення чіпляння педаллю велосипеда;

світловідбивальні елементи для забезпечення видимості в нічний час.

«Інша важлива річ – пропозиції Сектору організації веломережі щодо конструктивно відокремлених велосипедних смуг, внесені до змін ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», які наразі готуються до введення в дію», – поінформував заступник голови КМДА.

Густєлєв розповів, що позитивні зміни є і на інших вулицях столиці. Так, велосипедна інфраструктура з’явилася на вул. Попудренка, б-рі Праці, вул. Юрія Поправки і Броварському проспекті. Таким чином на Дарницькому масиві реалізовано частину комплексної мережі підвізних велосипедних маршрутів до станцій метрополітену.

«На вул. Попудренка облаштовані велосипедні смуги та спільний рух велосипедів та автомобілів. До них приєднуються попутні та зустрічні велосипедні смуги, облаштовані на бульварі Праці. Нова велосмуга на вул. Юрія Поправки пролягає між просп. Юрія Гагаріна та вул. Червоноткацькою. Крім цього, на Броварському просп. від Набережного шосе до лівобережного з’їзду з Русанівського мосту влаштували двосторонню велосипедну доріжку, яка є частиною майбутнього магістрального веломаршруту «Воскресенка – Центр», – повідомив Густєлєв.

Розширилася веломережа і столичного Печерська.

«На вулицях Івана Мазепи, Цитадельній та Лейпцизькій також влаштували велоінфраструктуру. А на перехресті двох останніх – велосипедні зони очікування для лівого повороту. Невдовзі ці вулиці будуть поєднані в єдину велосипедну мережу», – зазначив Густєлєв.