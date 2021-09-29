Вулицю Чорнобильську перекрито на десять днів, тролейбуси змінили рух (схеми)

Змінено маршрути тролейбусів №№ 7, 39, 93-Н

На вулиці Чорнобильській у Святошинському районі Києва частково обмежено рух із 29 вересня до 22:00 9 жовтня. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На вул. Чорнобильській завершується капітальний ремонт. На проїжджій частині влаштовуватимуть верхній шар покриття. Працюватимуть від просп. Перемоги до вул. Академіка Єфремова.

Роботи виконають за сприятливих погодних умов.

Під час робіт рух буде частково обмежено. Можливе тимчасове повне перекриття руху.

У зв’язку з цим буде змінено маршрути тролейбусів №№ 7, 39, 93-Н. Про це інформує КП «Київпастранс».

Рух тролейбусів буде організовано:

маршрутів №№ 7, 93Н: ст. м. «Площа Льва Толстого» – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка – просп. Перемоги (до просп. Академіка Палладіна).

маршруту № 39: просп. Леся Курбаса – вул. Зодчих – Кільцева дорога – просп. Перемоги (до вул. Данила Щербаківського (ст. м. «Нивки»).

Комунальники перепрошують за тимчасові незручності.