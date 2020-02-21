У вихідні у Бабиному Яру відбудеться велика толока



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Киян запрошують долучитися до прибирання території Бабиного Яру

У вихідні, 22 та 23 лютого, усіх охочих запрошують долучитися до масштабного прибирання території Бабиного Яру. Ініціативу благодійного фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» також підтримали Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації та комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

Початок заходу об 11:00

Учасників прибирання обіцяють забезпечити рукавичками, пакетами для сміття та гарячим чаєм. Просять мати зручне взуття та одяг, які не шкода забруднити.

Як зазначають організатори, напередодні весни у світі відбувається багато заходів, пов’язаних з покращенням стану навколишнього природного середовища. А територія сучасного Бабиного Яру потребує догляду та турботи з боку кожного небайдужого киянина.

Місце зустрічі: станція метро «Дорогожичі», на вулиці біля виходу зі сторони Бабиного Яру.

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Як повідомлялося, Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» ініціює перейменування станції метро «Дорогожичі» на «Бабин Яр». З такою пропозицією вже подано звернення на ім’я київського міського голови Віталія Кличка. Фінансування усіх витрат, пов’язаних із процесом перейменування, буде здійснене благодійним фондом.

Водночас Український інститут національної пам’яті, який нещодавно очолив Антон Дробович, вважає, що не слід перейменовувати станцію метро «Дорогожичі» на «Бабин Яр».