Станція метро «Дорогожичі» може змінити назву на «Бабин Яр»



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Перейменування ініціює Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр»

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» ініціює перейменування станції метро «Дорогожичі» на «Бабин Яр». З такою пропозицією вже подано звернення на ім’я київського міського голови Віталія Кличка. Фінансування усіх витрат, пов’язаних із процесом перейменування, буде здійснене Благодійним фондом. Про це йдеться у пресрелізі Меморіального центру.

Така ініціатива пов’язана із тим, що станція метро «Дорогожичі» розташована безпосередньо на історичній території урочища Бабин Яр – місця пам’яті, де у 1941-1943 рр. відбулася одна з найбільших трагедій Голокосту. Саме тут здійснювалися масові розстріли, в яких, за даними істориків, загинуло близько 100 тисяч людей різних національностей та віросповідань – євреїв, українців, ромів, радянських військовополонених, пацієнтів психіатричної лікарні.

Щороку це місце відвідують десятки тисяч людей з усього світу. Крім того, у майбутньому на території Бабиного Яру буде збудовано Меморіальний центр, що включатиме музейну, освітню, науково-дослідну частини, а також, власне, і сам меморіал.

«Таким чином, перейменування станції метро спростить навігацію у місті для всіх, хто прагне відвідати це місце пам’яті, дізнатися більше про трагедію Бабиного Яру або вшанувати невинно вбитих, допоможе розкрити унікальність усієї місцевості та поширити знання про події, які тут відбулись», - вважають у Меморіальному центрі.

Крім того, такий крок стане і даниною пам’яті та поваги до героїзму усіх жертв Бабиного Яру, а також усіх постраждалих від цієї страшної трагедії.

«Бабин Яр є місцем злочину двох тоталітарних систем. Одна знищила у цьому місці тисячі невинних людей, а друга намагалася приховувати правду про ці події, – зауважив Максим Яковер, генеральний директор Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». - Благодійний фонд також готовий покрити фінансування усіх заходів та робіт, які необхідно буде здійснити у зв’язку з перейменуванням станції метро «Дорогожичі».

Ініціатива вже здобула широку підтримку киян, зокрема, представників ОСН Подільського та Шевченківського районів, численних громадських організацій, активістів та лідерів громадської думки.

«Перетворення місця забуття в місце пам'яті – це наш обов’язок перед Києвом, перед усім світом і перед наступними поколіннями. Переконаний, що перейменування станції метро «Дорогожичі» на «Бабин Яр» сприятиме переосмисленню киянами цієї місцевості», – додав Яковер.

Нагадаємо, в кінці 2019 року Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» (BYHMC) змінив склад Наглядової ради та управлінської команди проєкту. До Наглядової ради проекту приєднується Нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич. Виконавчу команду проєкту очолить Макс Яковер, а художнє керівництво проектом взяв на себе відомий режисер Ілля Хржановський.

Благодійний фонд «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» є неурядовою некомерційною організацією, метою якої є гідно вшанувати пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру, збудувавши інноваційний меморіальний центр у Києві, та сприяти збереженню і вивченню історії Голокосту. Благодійний фонд був заснований у 2016 році до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру.