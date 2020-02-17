Інститут нацпам’яті виступив проти перейменування станції «Дорогожичі» на «Бабин Яр»



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У Києві триває обговорення ідеї перейменування станції «Дорогожичі» на «Бабин Яр»

В Українського інституту національної пам’яті є інша пропозиція, як привернути більшу увагу киян та гостей міста до історії Бабиного Яру

Український інститут національної пам’яті, який нещодавно очолив Антон Дробович, вважає, що не слід перейменовувати станцію метро «Дорогожичі» на «Бабин Яр».

Як розповіли фахівці установи «Хмарочосу», топонім «Дорогожичі» є давнім київським топонімом. Уперше він згадується в Іпатіївському літописі в контексті подій 10 століття. Топонім «Бабин Яр» відомий з 19 століття і теж є питомо київським. Тож жодного конфлікту між назвами немає, пояснюють в Інституті, – вони є історичними та притаманними місцевості.

Дорогожичами називають доволі велику місцевість між Сирцем, Куренівкою, Шулявкою, Лук’янівкою і Татаркою. Сьогодні в Києві є однойменна вулиця Дорогожицька. У 19 столітті Дорогожицькою називалася сучасна вулиця Юрія Іллєнка.

Бабин Яр є назвою конкретного урочища в місцевості Дорогожичі, а також одним із найбільш відомих у світі місць пам’яті про Голокост. На сьогодні цю назву в Києві вже має Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» та зупинка тролейбуса №23 поруч зі станцією метро Дорогожичі.

Жоден із цих топонімів не можна розглядати як такий, що є загроженим чи забутим. Вони обидва є важливою частиною пам’яті киян, підкреслюють в Інституті нацпам’яті.

Щоб привернути більшу увагу киян та гостей міста до історії Бабиного Яру, Український інститут національної пам’яті готує звернення до керівництва Київського метрополітену з пропозицією під час звукового оголошення зупинки на станції метро «Дорогожичі» повідомляти про вихід до Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Як це робиться, наприклад, під час зупинки поїзда на станції Арсенальна, на якій оголошується про вихід до парку Слави та Музею історії України у Другій світовій війні. Також в Інституті пропонують розмістити на станції відповідні вказівники та доповнити інфографіку з назвами станцій у вагонах, на якій позначені важливі для відвідування об’єкти.

«Таким чином ми досягнемо всіх тих позитивних речей, про які говорять прихильники перейменування станції, й уникнемо всіх тих негативних моментів, про які застерігають опоненти перейменування», - вважають в інституті.

Важливо зауважити, кажуть в Інституті, що ініціатива перейменувати станцію метро «Дорогожичі» не має жодного стосунку до декомунізації, адже назва «Дорогожичі» є історичною і сягає своїм корінням Київської Русі, а сама станція отримала назву вже за часів незалежної України – у 2000 році.

Рішення про перейменування може прийняти лише Київська міська рада. Та перш ніж пропозиція потрапить на розгляд депутатів Київради, її повинна підтримати Комісія з питань перейменувань при Київській міській державній адміністрації, яка обов’язково має врахувати ставлення до цього киян. До комісії входять історики, краєзнавці, мовознавці. Пріоритетне завдання цієї комісії, як і в цілому процесу перейменувань, – повернення історичних назв об’єктам Києва. Також комісія стежить за тим, щоб назви не дублювалися.

Як повідомляв «Главком», ініціатори перейменування станції «Дорогожичі» на «Бабин Яр» зазначають, що такий крок стане даниною пам’яті та поваги до героїзму усіх жертв Бабиного Яру, а також усіх постраждалих від цієї страшної трагедії. Представники Благодійного фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» підкреслюють, що це місце щороку відвідують десятки тисяч людей із усього світу. Крім того, у майбутньому на території Бабиного Яру буде збудовано Меморіальний центр, де окрім меморіалу будуть музейна, освітня, науково-дослідна частини. Таким чином, перейменування станції метро спростить навігацію у місті для всіх, хто прагне відвідати це місце пам’яті, дізнатися більше про трагедію Бабиного Яру або вшанувати невинно вбитих, допоможе розкрити унікальність усієї місцевості та поширити знання про трагічні події, які тут відбулись.

Чи перейменовувати станцію метро «Дорогожичі» на «Бабин Яр», вирішуватимуть кияни під час електронного голосування.