Питання перейменування метро «Дорогожичі» на «Бабин Яр» вирішать кияни



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Станція «Дорогожичі» може змінити назву

Чи перейменовувати станцію метро «Дорогожичі» на «Бабин Яр» вирішуватимуть кияни під час електронного голосування

Влада Києва отримала пропозицію перейменувати станцію Сирецько-Печерської лінії метрополітену «Дорогожичі» на станцію «Бабин Яр». Із такою ініціативою на ім’я київського міського голови звернулися Благодійний фонд «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» та громадська організація «Марш пам’яті».

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

За інформацією Департаменту суспільних комунікацій, наразі питання перейменування станції метро включено до порядку денного наступного засідання Комісії з питань найменувань. Дата засідання ще не визначена.

Як відомо, перейменування вулиць або об’єктів інфраструктури затверджуються рішенням Київради. Проте, чи розглядатимуть депутати Київради таку ініціативу, залежить від мешканців міста.

Так, відповідно до законодавства, з ініціативою присвоїти або змінити назву об’єктів міської інфраструктури може виступити будь-який орган влади, підприємство, організація або фізична особа.

Розглядає подібні пропозиції спеціально створений при Київському міському голові консультативно-дорадчий орган ‒ Комісія з питань найменувань, до складу якої входять учені-історики, мовознавці, краєзнавці, пам’яткознавці, архітектори, а також депутати Київради та посадовці КМДА.

Якщо Комісія прийме позитивне рішення щодо перейменування, на офіційному порталі Києва розпочнеться електронне голосування, яке триватиме 2 місяці. Під час цього етапу всі мешканці міста зможуть проголосувати «за» чи «проти» такої ініціативи, або надати свою пропозицію.

За результатами голосування Комісія з питань найменування повторно розгляне ініціативу і, в залежності від результатів обговорення, або рекомендуватиме Київському міському голові виносити питання на сесію Київради, або ні.

Як повідомляв «Главком», ініціатори перейменування станції «Дорогожичі» на «Бабин Яр» зазначають, що такий крок стане даниною пам’яті та поваги до героїзму усіх жертв Бабиного Яру, а також усіх постраждалих від цієї страшної трагедії. Представники Благодійного фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» підкреслюють, що це місце щороку відвідують десятки тисяч людей із усього світу. Крім того, у майбутньому на території Бабиного Яру буде збудовано Меморіальний центр, де окрім меморіалу будуть музейна, освітня, науково-дослідна частини. Таким чином, перейменування станції метро спростить навігацію у місті для всіх, хто прагне відвідати це місце пам’яті, дізнатися більше про трагедію Бабиного Яру або вшанувати невинно вбитих, допоможе розкрити унікальність усієї місцевості та поширити знання про трагічні події, які тут відбулись.

У Благодійному фонді також зазначили, що готові взяти на себе фінансування усіх витрат, пов’язаних із процесом перейменування.