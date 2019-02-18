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    Невідомі «замінували» ще чотири станції київського метро

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    <p>Станцію метро &laquo;Золоті ворота&raquo; було зачинено на вхід та вихід пасажирів</p> - Невідомі «замінували» ще чотири станції київського метро

    Станцію метро «Золоті ворота» було зачинено на вхід та вихід пасажирів

    Фото: Георгій Єлізаров, Facebook

    В результаті перевірки вибухівки не було виявлено

    Після повідомлень про замінування станцій метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» надійшла інформація про мінування станцій «Золоті ворота» і «Театральна». Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

    Станції було зачинено на вхід і вихід пасажирів, а також для пересадки.

    «Станції «Золоті ворота» та «Театральна» + пересадка зачинено. Також перевіряються станції «Площа Льва Толстого», «Палац Спорту» + пересадка», - йдеться в повідомленні.

    На місці працювали правоохоронці.

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    О 13:35 у метрополітені повідомили, вибухівки на станціях не виявлено. Підземка працює у звичайному режимі.

    Нагадаємо, дві центральні станції метро Києва були зачинені для пасажирів сьогодні близько 11:45 після надходження повідомлення про мінування.

    Як повідомлялося, за минулий тиждень (з 11 до 17 лютого) столичні рятувальники здійснили 8 виїздів на мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 23 виїзди по заявкам щодо мінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявились хибними.

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