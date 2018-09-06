У Вишгороді взято під арешт ґвалтівника-збоченця



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Дії ґвалтівника кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу

За процесуального керівництва Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 23-річному молодику за зґвалтування 26-річної потерпілої у м. Вишгород. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Установлено, що у вересні поточного року, в ранковий час доби, хлопець, перебуваючи на одній із вулиць м. Вишгород, побачив незнайому дівчину. У подальшому, зловмисник підійшов до дівчини і, долаючи її опір, застосував до неї фізичне насильство та задовольнив свою статеву пристрасть неприродним способом. Після чого, молодик, всупереч волі потерпілої, вступив з нею у статеві відносини», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 1 ст. 153 (задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням насильства) та ч. 2 ст. 152 (зґвалтування, вчинене особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 153 КК України) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося, поліцейські розшукували зловмисника близько доби та затримали за місцем проживання.