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    У виші на Київщині сталася пожежа (фото)

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    Рятувальники ліквідували пожежу у виші - У виші на Київщині сталася пожежа (фото)
    Рятувальники ліквідували пожежу у виші
    фото: ДСНС

    Поліцейські Білоцерківщини з'ясовують причини пожежі в закладі освіти

    15 листопада близько 20 години сталася пожежа в одному з вищих навчальних закладів Білої Церкви. Інформація про це надійшла до Білоцерківського районного управління поліції від працівників ДСНС, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місце події прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група.

    Поліцейські з'ясували, що загорання виникло на другому поверсі в приміщенні столярного цеху.

    Постраждалих немає.

    Рятувальники пожежу ліквідували.

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    У виші на Київщині сталася пожежа (фото)
    У виші на Київщині сталася пожежа (фото)
    У виші на Київщині сталася пожежа (фото)

    Причина пожежі буде встановлена після проведення відповідних експертиз.

    Як повідомлялося, 15 листопада ввечері сталась пожежа у приватній двоповерховій садибі на вул. Газопровідній у Подільському районі столиці.

    Теги: Національна поліція України пожежа ДСНС вуз Київщина рятувальники
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    У виші на Київщині сталася пожежа (фото)