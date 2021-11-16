У виші на Київщині сталася пожежа (фото)

Поліцейські Білоцерківщини з'ясовують причини пожежі в закладі освіти

15 листопада близько 20 години сталася пожежа в одному з вищих навчальних закладів Білої Церкви. Інформація про це надійшла до Білоцерківського районного управління поліції від працівників ДСНС, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група.

Поліцейські з'ясували, що загорання виникло на другому поверсі в приміщенні столярного цеху.

Постраждалих немає.

Рятувальники пожежу ліквідували.

Причина пожежі буде встановлена після проведення відповідних експертиз.

Як повідомлялося, 15 листопада ввечері сталась пожежа у приватній двоповерховій садибі на вул. Газопровідній у Подільському районі столиці.