Під час пожежі в будинку загинула жінка

Причина виникнення пожежі та обставини загибелі жінки встановлюються правоохоронцями

У понеділок, 15 листопада, сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вул. Михайла Донця, 13, що у Солом'янському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 12:02. До місця виклику було направлено рятувальників 18 Державної пожежно-рятувальної частини.

Як виявилося, пожежа виникла в кімнаті однієї із квартир на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Пожежу на площі 15 кв. м вогнеборці ліквідували о 12:34.

Під час гасіння пожежі в квартирі було виявлено тіло жінки, 1955 року народження.

Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджені меблі та особисті речі, закопчені стіна та стеля квартири.

На місці події було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

Причина виникнення пожежі та обставини загибелі жінки наразі встановлюються правоохоронцями.

Як повідомлялося, 10 листопада сталася пожежа в багатоповерхівці на просп. Правди, 33 у Подільському районі столиці. Загоряння виникло на одному з балконів на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на балкони третього та четвертого поверхів.

14 листопада на Андріївському узвозі сталася пожежа у будівлі ресторану «Гніздо», спалах стався на даху двоповерхової будівлі.