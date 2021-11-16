Біля Ocean Plaza горіла вантажівка (фото)

До ліквідації пожежі було залучено 15 рятувальників

Рятувальникам знадобилося пів години на ліквідацію займання

У понеділок, 15 листопада, ввечері сталася пожежа у вантажівці на вул. Антоновича, 176/1 у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 20:17. До місця виклику було направлено рятувальників 8 Державної пожежно-рятувальної частини та загону технічної служби. Як виявилося, загоряння виникло у моторному відсіку вантажівки марки DAF.

Пожежу вдалося ліквідувати о 20:47.

Внаслідок займання пошкоджено моторний відсік та панель приладів у кабіні водія.

На місці події працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується.

Як повідомлялося, у ніч на 10 листопада на вул. Феодосійській, 2-Л у Голосіївському районі столиці вщент згорів автомобіль.