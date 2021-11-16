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    Біля Ocean Plaza горіла вантажівка (фото)

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    До ліквідації пожежі було залучено 15 рятувальників - Біля Ocean Plaza горіла вантажівка (фото)
    До ліквідації пожежі було залучено 15 рятувальників
    фото: ДСНС

    Рятувальникам знадобилося пів години на ліквідацію займання

    У понеділок, 15 листопада, ввечері сталася пожежа у вантажівці на вул. Антоновича, 176/1 у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 20:17. До місця виклику було направлено рятувальників 8 Державної пожежно-рятувальної частини та загону технічної служби. Як виявилося, загоряння виникло у моторному відсіку вантажівки марки DAF.

    Пожежу вдалося ліквідувати о 20:47.

    Внаслідок займання пошкоджено моторний відсік та панель приладів у кабіні водія.

    На місці події працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

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    Біля Ocean Plaza горіла вантажівка (фото)
    Біля Ocean Plaza горіла вантажівка (фото)
    Біля Ocean Plaza горіла вантажівка (фото)
    фото: ДСНС

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі з'ясовується.

    Як повідомлялося, у ніч на 10 листопада на вул. Феодосійській, 2-Л у Голосіївському районі столиці вщент згорів автомобіль.

    Теги: пожежа Київ ДСНС вантажівки рятувальники
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    Біля Ocean Plaza горіла вантажівка (фото)