Вночі в Києві горіла двоповерхова садиба (фото)

Понад дві години знадобилося рятувальникам для приборкання вогню

На вул. Газопровідній у Подільському районі столиці сталась пожежа у приватній садибі. Загорання виникло 15 листопада о 21:38. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, пожежа на даху двоповерхового житлового будинку на площі 50 кв. м.

Пожежу було ліквідовано о 00:05 16 листопада.

Поруч не було пожежних водоймищ, тому рятувальникам доводилося здійснювати постійне підвезення води.

На місці події працювало п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 15 листопада сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вул. Михайла Донця, 13 у Солом'янському районі столиці. Під час гасіння пожежі в квартирі було виявлено тіло жінки, 1955 року народження.