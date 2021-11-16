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    Вночі в Києві горіла двоповерхова садиба (фото)

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    Пожежа виникла на даху будинку - Вночі в Києві горіла двоповерхова садиба (фото)
    Пожежа виникла на даху будинку
    фото: ДСНС

    Понад дві години знадобилося рятувальникам для приборкання вогню

    На вул. Газопровідній у Подільському районі столиці сталась пожежа у приватній садибі. Загорання виникло 15 листопада о 21:38. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, пожежа на даху двоповерхового житлового будинку на площі 50 кв. м.

    Пожежу було ліквідовано о 00:05 16 листопада.

    Поруч не було пожежних водоймищ, тому рятувальникам доводилося здійснювати постійне підвезення води.

    На місці події працювало п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу ДСНС.

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    Вночі в Києві горіла двоповерхова садиба (фото)
    Вночі в Києві горіла двоповерхова садиба (фото)
    Вночі в Києві горіла двоповерхова садиба (фото)
    фото: ДСНС

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 15 листопада сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вул. Михайла Донця, 13 у Солом'янському районі столиці. Під час гасіння пожежі в квартирі було виявлено тіло жінки, 1955 року народження.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    Вночі в Києві горіла двоповерхова садиба (фото)