У захаращеній мотлохом квартирі киянина знайшли снаряд (фото)

Вибухонебезпечний предмет міг зруйнувати весь будинок

У квартирі 81-річного киянина, що проживає на вулиці Петра Запорожця, серед непотребу знайшли снаряд, який у разі вибуху міг зруйнувати весь будинок. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Так, патрульні отримали виклик на вулицю Петра Запорожця.

«Громадянин повідомив, що доглядає за літнім чоловіком, який впродовж багатьох років зносить у квартиру і зберігає різні речі. Заявник вирішив навести лад у помешканні та налякався, коли серед сміття виявив предмет, схожий на снаряд», – розповіли патрульні.

Правоохоронці поспілкувалися з 81-річним власником квартири, але він так і не зміг пригадати, де і коли знайшов предмет.

Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу Дніпровського управління поліції та вибухотехніків.

Правоохоронці нагадали правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів:

у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, у жодному разі не торкайтеся їх;

повідомте про знахідку служби 101 або 102;

до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення вибухонебезпечних предметів;

негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

«Пам’ятайте, що предмети, схожі на боєприпаси або інші вибухонебезпечні предмети повинні бути знешкоджені лише спеціалістами. Саме вони визначають ступінь безпеки боєприпасів, що не вибухнули, можливість їхнього транспортування та спосіб знешкодження чи знищення», – зазначили поліцейські.