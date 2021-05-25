У центрі Києва СБУ виявила сховок із вибухівкою та гранатами (фото)

Вибухівка, гранати, тротилові шашки були сховані у дренажній системі

СБУ встановлює осіб, які облаштували схрон зброї та боєприпасів

У Печерському районі столиці Служба безпеки України виявила схрон зброї та боєприпасів. Засоби ураження були приховані в одній із дренажно-штольних систем міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Правоохоронці вилучили зі схованки:

протитанковий гранатомет РПГ-22;

автомат АКМ-74;

4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг;

майже 1 кг пластиду;

6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них;

5 споряджених магазинів до автомата;

320 набоїв калібру 5,45x39 мм.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон.