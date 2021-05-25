  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У центрі Києва СБУ виявила сховок із вибухівкою та гранатами (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вибухівка, гранати, тротилові шашки були сховані у дренажній системі - У центрі Києва СБУ виявила сховок із вибухівкою та гранатами (фото)
    Вибухівка, гранати, тротилові шашки були сховані у дренажній системі
    Фото: СБУ

    СБУ встановлює осіб, які облаштували схрон зброї та боєприпасів

    У Печерському районі столиці Служба безпеки України виявила схрон зброї та боєприпасів. Засоби ураження були приховані в одній із дренажно-штольних систем міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Правоохоронці вилучили зі схованки:

    • протитанковий гранатомет РПГ-22;
    • автомат АКМ-74;
    • 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг;
    • майже 1 кг пластиду;
    • 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них;
    • 5 споряджених магазинів до автомата;
    • 320 набоїв калібру 5,45x39 мм.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У центрі Києва СБУ виявила сховок із вибухівкою та гранатами (фото)
    У центрі Києва СБУ виявила сховок із вибухівкою та гранатами (фото)

    Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон.

    Теги: СБУ Київ зброя граната боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У центрі Києва СБУ виявила сховок із вибухівкою та гранатами (фото)