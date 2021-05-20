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    Затримано мешканця Київщини, що збував зброю та боєприпаси

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    Задокументовано два епізоди продажу патронів&nbsp; - Затримано мешканця Київщини, що збував зброю та боєприпаси
    Задокументовано два епізоди продажу патронів 
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Під час обшуку у чоловіка виявлено та вилучено корпус ручної гранати та патрони до зброї

    Правоохоронці викрили та затримали мешканця Фастова під час збуту вогнепальної зброї та бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    За даними слідства, фігурант протягом 2020-2021 років збував бойові припаси на території Київської області.

    На цей час правоохоронцями задокументовано 2 епізоди продажу патронів та обрізу мисливської рушниці.

    Крім того, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника виявлено та вилучено корпус ручної гранати та патрони до зброї.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

    Встановлюються можливі спільники затриманого.

    Викрито посадовця прокурорами спільно зі співробітниками Фастівського районного відділу Головного управління СБУ у Києві та Київській області та Фастівського районного управління поліції.

    Як повідомлялося, на Київщині судитимуть мешканця м. Сквира за збут придбання, зберігання та збуту бойових припасів.

    17 травня у селі Жоравка Яготинської територіальної громади на Київщині місцевий житель підірвався на вибуховому пристрої.

    Теги: Національна поліція України прокуратура кримінал зброя Київщина боєприпаси
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    Затримано мешканця Київщини, що збував зброю та боєприпаси