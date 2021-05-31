Під час будівельних робіт у Києві виявлено снаряд

Під час будівельних робіт було виявлено артилерійський снаряд «Д-76 мм»

За добу в Києві піротехніки вилучили та знешкодили шість вибухонебезпечних предметів

Минулої доби, 30 травня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві надійшло два повідомлення про виявлення громадянами боєприпасів часів Другої світової війни. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Так, під час проведення будівельних робіт на вул. Лужевського, 18 у Голосіївському районі столиці було виявлено артилерійський снаряд «Д-76 мм».

У лісовій посадці Деснянського району біля вул. Волкова виявлено чотири артилерійських снаряди «Д-76 мм» та 1 артилерійський снаряд «Д-122 мм».

Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру швидкого реагування виявлені боєприпаси вилучено та знешкоджено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва вилучено та знешкоджено 113 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

«Шановні кияни та гості міста! Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві попереджає, що при виявленні згадок часів минулих війн слід бути вкрай обережними. Перше, що треба зробити – зателефонувати за номером 101 та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Далі необхідно обгородити місце його знаходження та не допускати до нього інших людей, особливо дітей. Не чіпайте, не пересувайте, не стукайте по корпусу, не розбирайте вибухонебезпечний предмет», – закликають рятувальники.