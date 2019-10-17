У жовтні мешканці Київщини здали в поліцію понад дві сотні одиниць зброї



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Поліція надає можливість до 31 жовтня оформити дозвільні документи на зброю

На Київщині триває місячник із добровільної здачі зброї.

З початку жовтня мешканці Київської області, окрім 240 одиниць вогнепальної зброї, добровільно принесли 2456 боєприпасів та 80 спецзасобів (газові пістолети, револьвери, пристрої для відстрілів патронів). Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліція нагадує, що за власним бажанням усі небезпечні предмети можна здати. У такому випадку, кожен, хто це зробить буде звільнений від адміністративної та кримінальної відповідальності. Остання настає за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Також до кінця місяця поліція надає можливість оформити дозвільні документи на зброю, якщо вона не зареєстрована та в подальшому користуватися нею на законних підставах.

Зробити це можна, звернувшись до будь-якого територіального відділку поліції на території Київської області, за місцем проживання або ж реєстрації.

Як повідомлялося, за два тижні місячника добровільної здачі зброї в Україні громадяни принесли правоохоронцям 3,2 тисячі одиниць зброї та понад 204 тисячі боєприпасів. Відтак від кримінальної відповідальності звільнено 392 людини.