На Київщині та в столиці лунають вибухи (фото, відео)

По всій Україні зараз повітряна тривога

Уранці 10 жовтня у Києві та області пролунало кілька вибухів. Зі слів місцевих мешканців, звуків вибухів нарахували вже понад десяток. Імовірно, працює протиповітряна оборона.

Нагадаємо, наразі по всій Україні огологена повітряна тривога, на Хмельниччині також спрацювала ППО.

Нагадуємо, до сигналу відбою тривоги слід перебувати в укриттях! Не знімайте на фото чи відео прильоти, якщо такі є!