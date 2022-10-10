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На Київщині та в столиці лунають вибухи (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Київщині та в столиці лунають вибухи (фото, відео)
Новий тиждень в Україні почався із ворожих обстрілів
фото з відкритих джерел

По всій Україні зараз повітряна тривога

Уранці 10 жовтня у Києві та області пролунало кілька вибухів. Зі слів місцевих мешканців, звуків вибухів нарахували вже понад десяток. Імовірно, працює протиповітряна оборона.

На Київщині та в столиці лунають вибухи (фото, відео) фото 1

Нагадаємо, наразі по всій Україні огологена повітряна тривога, на Хмельниччині також спрацювала ППО.

На Київщині та в столиці лунають вибухи (фото, відео) фото 2
На Київщині та в столиці лунають вибухи (фото, відео) фото 3

Нагадуємо, до сигналу відбою тривоги слід перебувати в укриттях! Не знімайте на фото чи відео прильоти, якщо такі є!

Теги: Київщина Київ тривога

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