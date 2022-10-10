Пропагандисти вже вигадали цинічне виправдання обстрілу Києва

Кива вигадав, що рашисти обстріляли штаб «Азова», а не мирних українців

Колишній народний депутат від забороненої ОПЗЖ Ілля Кива вигадав цинічне виправдання обстрілу Києва. Він заявив, що одна з ракет, яку рашисти випустили по столиці сьогодні зранку, влучила в базу «Азов».

«Один із ударів по Києву був завданий по базі та штабу – «Азова», – написав Кива у телеграм.

Також колишній командир батальйону «Восток» Олександр Ходаковський також відреагував на обстріл Києва і вчергове заявив, що винна Україна.

«Коли вони б’ють по нас, коли розносять Донецьк, коли підривають Кримський міст – я кажу собі: війна. Я відчуваю ненависть, я просто знаю, що для того, щоб це припинилося, треба перемогти. І коли наші ракети летять через Київ – я не відчуваю радості, і знову повторюю собі: війна», – написав рашист.

Як повідомлялося, сьогодні вранці, 10 жовтня, росіяни атакували столицю України – Київ.

Після масованого обстрілу столиці сьогодні зранку, 10 жовтня, постраждали два райони міста – Шевченківський та в Солом‘янський. Мер Києва також закликав мешканців передмість не їхати сьогодні в столицю.