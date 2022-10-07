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ЗСУ допускають загрозу нової атаки на Київ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ допускають загрозу нової атаки на Київ
фото з відкритих джерел

Київ зараз захищений краще, ніж був перед початком повномасштабного вторгнення 24 лютого

Повторний наступ російських окупаційних військ на Київ можливий, але для цього рашистам буде необхідно сформувати відповідні додаткові сили. Про це заявив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв в ефірі телемарафону.

Для формування таких сил окупантам знадобилося б 2-3 місяці. «Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу. Щоб створити відповідні сили, і ми це відчули, необхідно 2-3 місяці», – пояснив генерал-лейтенант.

Водночас Наєв зазначив, що Київ зараз захищений краще, ніж був перед початком повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Український військовий не виключив також того, що Білорусь може вступити у війну в Україні, «коли отримає відповідну команду від РФ». «Якщо будуть зміни обстановки у противника, ми змінимо відповідно і свій склад сил», – запевнив військовий.

Нагадаємо, триває двісті двадцять шоста доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Теги: наступ ворог окупація Київ війна Білорусь

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