УЄФА компенсує Києву 100 тис. євро за безкоштовний проїзд вболівальників

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Колаж РБК-Україна Вболівальники матимуть можливість за предʼявленням квитка на матч користуватись міським комунальним транспортом безкоштовно протягом 36 годин

На обидва фінали Ліги чемпіонів у Києві впровадять combi ticket

На час жіночого і чоловічого фінальних матчів Ліги чемпіонів сезону 2017/2018 у Києві буде застосована система combi ticket. Про це під час конференції повідомив менеджер із транспорту та мобільності під час проведення фінальних матчів чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 у Києві Сергій Хижняк.

Він пояснив, що в рамках жіночого фіналу (24 травня) всі, хто має квитки на матч чи є акредитованою особою, матимуть можливість за предʼявленням квитка на матч користуватись міським комунальним транспортом безкоштовно протягом 36 годин, повідомляє прес-служба КМДА.

Аналогічна ситуація із власниками квитків на чоловічий фінал або тими, хто має акредитацію: 36 годин комунальний транспорт для них є безкоштовним (26-27 травня). Відповідні видатки будуть компенсовані міському бюджету з боку УЄФА у сумі 100 тисяч євро.

Також Хижняк додав, що будуть внесені деякі зміни в роботу аеропорту «Бориспіль», а саме: буде відкрито термінал «В» для прийому фанатів ФК «Реал Мадрид». Фанати «Ліверпуля» прибуватимуть у термінал «D».

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня о 21:45 на НСК «Олімпійський». У фінал вийшли ФК «Реал Мадрид» та ФК «Ліверпуль».

У сезоні 2017/18 фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок відбудеться 24 травня о 19:00 на стадіоні ім. Валерія Лобановського. У фіналі – ФК «Вольсбург» та ФК «Ліон».

Нагадаємо також, що у ніч із 26 на 27 травня роботу міського пасажирського транспорту продовжать на 3 години, організувавши перевезення існуючими маршрутами міського наземного пасажирського транспорту, які проходять біля станцій столичного метро (після проходження останніх поїздів).