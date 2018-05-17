Фінал Ліги чемпіонів покажуть в Києві на великому екрані

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко

Фінал Ліги чемпіонів в Києві покажуть на великому екрані на Контрактовій площі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Друзі! Київ готується до великої спортивної події, яку прийматиме вперше, - фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. І є приємна новина для футбольних вболівальників, які не потраплять на «Олімпійський». УЄФА, вперше за історію Ліги чемпіонів, погодило публічний перегляд фінального матчу», - повідомив Кличко.

«І 26 травня, на Контрактовій площі в столиці, близько 15 тисяч вболівальників зможуть подивитися на великому екрані матч, в якому зійдуться «Ліверпуль» з «Реалом». І відчути атмосферу великого футбольного свята! А різні заходи, активності, символічні футбольні матчі відбуватимуться з 24 травня у містечку «Фестиваль чемпіонів» на Хрещатику», - додав він.

Раніше повідомлялося, що станом на 15-е травня у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.

Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу.

Як відомо, головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа.

У свою чергу українська поп-зірка Tayanna виступить на церемонії відкриття фіналу жіночої Ліги чемпіонів у Києві, який відбудеться 24 травня.

26-го травня у фіналі чоловічої Ліги чемпіонів зіграють «Реал» і «Ліверпуль».

А 24-го травня на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського трофей жіночої Ліги чемпіонів розіграють «Ліон» та «Вольфсбург».