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    Новини

    Україна запустить поїзд з Києва до Вроцлава

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    Залізничний вокзал у Вроцлаві&nbsp; - Україна запустить поїзд з Києва до Вроцлава
    Залізничний вокзал у Вроцлаві 

    Найпопулярнішим напрямком залишається поїзд Київ-Перемишль

    В «Укрзалізниці» повідомили, що з 8 грудня запускають новий безпересадковий вагон, що курсуватиме сполученням Київ-Вроцлав.

    Зазначається, що вагон курсуватиме у складі поїзда Київ-Львів, а зі Львова курсуватиме до польського Вроцлава через Перемишль, Краків та Люблинець.

    «Крім того, у новому графіку руху пасажирські поїзди курсуватимуть до низки важливих туристичних та бізнесових центрів Європи. Зокрема, до Варшави, Відня, Будапешта, Вільнюса, Риги, Бухареста, Кошице, Кракова, Дебрецена, Любліна та інших», — повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов.

    Він зазначив, що наразі в Україні зростає попит на міжнародні залізничні перевезення. Зокрема, від початку року кількість перевезених міжнародними рейсами пасажирів зросла майже у 2 рази.

    Найпопулярнішим напрямком залишається поїзд Київ-Перемишль.

    «Загалом за 11 місяців цього року «Укрзалізниця» перевезла майже 300 тисяч пасажирів до Перемишля проти 150 тис. пасажирів – показника 11 місяців минулого року», — повідомляють в «Укрзалізниці».

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