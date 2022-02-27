Українські Збройні Сили відбили Ірпінь в окупантів (відео)

Маркушин: «Ірпінь захищений, ми відбили усіх»

Окупаційні танки, які зайшли в Ірпінь зі сторони Бучі були відбитті Збройними Силами України. Про це повідомив мер міста Ірпінь Олександр Маркушин.

«Ірпінь ми тримаємо. Підійшло підкріплення. Ірпінь захищений, ми відбили усіх». Він також закликав людей сидіти максимально у домівках, по вулицях не ходити, і допомагати сусідам, які потребують підтримки», заявив Маркушин .

Нагадаємо, у неділю, 27 лютого, Кремль офіційно повідомив, що делегація РФ прибула до Білорусії на переговори з українською владою. В той же час президент Володимир Зеленський категорично не сприймає ультиматуми, а готовий тільки до повноцінних переговорів. В Офісі президента не підтвердили інформації про те, що президент їхатиме до Білорусі на переговори.

Зазначимо, що менш ніж за пів години до появи офіційної інформації Кремля повітряні сили збили ракету, випущену на Київ із Білорусі.