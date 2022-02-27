Румунія відправить Україні боєприпаси та військову техніку

Уряд Румунії висловив готовність прийняти поранених українців

Уряд Румунії вирішив відправити в Україну боєприпаси та військову техніку, а також висловив готовність прийняти поранених з сусідньої країни. До тепер Румунія надіслала в Україну гуманітарну допомогу, зокрема дезінфікуючі засоби та медикаменти. Про це заявив речник уряду Дан Кербунару, пише Radio România Internaţional.

Він повідомив, що окрім боєприпасів та військової техніки (бронежилети, каски), Румунія також допоможе Україні паливом та другим траншем медичного обладнання та медикаментів на понад 3 млн євро.

Уряд Румунії висловив готовність прийняти поранених українців у військових госпіталях. Станом на ранок неділі, 27 лютого, на території Румунії знайшли прихисток 25 тисяч громадян України. 102 з них подали заяву про надання притулку. Заповнюваність центру для розміщення біженців. становить 57%.

Раніше повідомлялося, що Австралія надаватиме Україні летальну зброю.

Напередодні Німеччина змінила свою політику щодо надання Україні летальної військової допомоги.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Естонія відправить гаубиці Україні завдяки рішенню Німечччини підтримати поставки зброї Києву.

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