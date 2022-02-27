  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Сумщині окупанти розстріляли автобус із цивільними

    Обстріл відбувся між Чупахівкою і Довжиком, Охтирського району - На Сумщині окупанти розстріляли автобус із цивільними
    Обстріл відбувся між Чупахівкою і Довжиком, Охтирського району
    фото: RegioNews-Суми/Facebook

    Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають

    На Сумщині окупанти обстріляли автобус з цивільними. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький у Facebook.

    «Між Чупахівкою і Довжиком, Охтирський район, російські танки розстріляли автобус з цивільними. Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають. Місцевість навколо замінована, проїхати до них не можуть. Зараз сімейні лікарі пішки із амбулаторії виходять їм на зустріч, на місце розстрілу. Будуть намагатися надавати їм мед.допомогу до приїзду швидкої», – написав Живицький.

    Нагадаємо, російських окупант на Харківщині здаються в полон, місцеві обіцяють їх роззброювати, годувати і надавати прихисток. Також окупанти обстріляли житловий квартал у Києві.

    Читайте також: Зеленський закликав іноземців вступати до української армії: що для цього потрібно
    Теги: Росія окупанти війна Сумщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Сумщині окупанти розстріляли автобус із цивільними