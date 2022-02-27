На Сумщині окупанти розстріляли автобус із цивільними

Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають

На Сумщині окупанти обстріляли автобус з цивільними. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький у Facebook.

«Між Чупахівкою і Довжиком, Охтирський район, російські танки розстріляли автобус з цивільними. Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають. Місцевість навколо замінована, проїхати до них не можуть. Зараз сімейні лікарі пішки із амбулаторії виходять їм на зустріч, на місце розстрілу. Будуть намагатися надавати їм мед.допомогу до приїзду швидкої», – написав Живицький.

Нагадаємо, російських окупант на Харківщині здаються в полон, місцеві обіцяють їх роззброювати, годувати і надавати прихисток. Також окупанти обстріляли житловий квартал у Києві.