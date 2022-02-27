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    Громадський транспорт Києва працює на потреби Збройних Сил

    Громадський транспорт Києва працює на потреби Збройних Сил
    фото з відкритих джерел

    Станції метрополітену працюють лише у режимі укриття – рух поїздів не здійснюється

    Комунальні та приватні перевізники міста Києва забезпечують транспортом захисників України. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

    «Комунальний транспорт не здійснює перевезення населення, поки діє комендантська година. Натомість рухомий склад міського транспорту задіяний у виконанні завдань Київського центрального штабу», – йдеться у повідомленні.

    Станції метрополітену працюють лише у режимі укриття – рух поїздів не здійснюється.

    «Гермозатвори на червоній гілці метро закриті та відкриваються за необхідності додатково прийняти населення. На інших станціях «герма» відкрита», – уточнюють у КМДА.

    Ситуацію у метрополітені контролює поліція. Наразі спільно з працівниками метро формують потребу в харчуванні, медикаментах та теплих речах, щоб забезпечити ними людей, які укриваються від нападу ворога в метро. Ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють українська армія та тероборона.

    Нагадаємо, окупанти обстріляли житловий квартал у Києві.

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    Теги: окупанти Київ громадський транспорт метро армія війна укриття КМДА
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    Громадський транспорт Києва працює на потреби Збройних Сил