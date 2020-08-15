Квартири в передмісті Києва: де краще купити і скільки коштують



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Ціни на квартири в безпосередній близькості від Києва залишилися без зміни

Найбільше в ціні поступилися об’єкти, розташовані в радіусі 10-20 км від столиці

Середня ціна квадратного метра в передмісті Києва склала 15 000 грн/кв.м, що, здавалося б, вище попереднього місяця, але у доларах експерти відзначили невелике падіння з $560 до $550/кв.м.

Про це повідомили аналітики порталу 3m2.ua.

Де житло подешевшало. Найбільше в ціні поступилися об’єкти, розташовані в радіусі 10-20 км від столиці — з $530/кв.м до $510/кв.м. При цьому ціни в безпосередній близькості від Києва залишилися без зміни: $580 і $560/кв.м.

Зростання цін відбулося тільки в таких напрямках:

в Вишневому — з $610/кв.м до $630/кв.м;

в Гатному — з $560/кв.м до $610/кв.м;

у Вишгородському напрямку — з $540/кв.м до $560/кв.м;

три місяці поспіль в ціні додає Бориспіль: з $490/кв.м в травні і до $510/кв.м в липні;

стабільно зростає інтерес і ціна в Обухівському напрямку — з $450/кв.м в травні до $480/кв.м в липні.

Без змін останні кілька місяців ціни на нові ЖК в Ворзелі: $320/кв.м.

Також стабільно поводиться і нерухомість Білогородки: $430/кв.м. За літо не змінилися ціни в Софіївській та Петропавлівській Борщагівці: $560/кв.м і $620/кв.м відповідно.

Ірпінь: після незначного падіння ціни з $580/кв.м в травні в червні-липні зафіксовано ціну $560/кв.м. В інших же районах, таких як Гостомель, Буча, Білогородка, Святопетровское, Тарасівка, Бровари спостерігається деяке зниження в доларах.

У передмісті активно стартують нові проекти у всіх напрямах, але найбільша кількість в Житомирському і Одеському напрямку. У перспективі 2 років збільшення обсягів на понад 1 000 000 кв.м тільки в цих напрямках.