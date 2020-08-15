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    Економіка та фінанси

    Квартири в передмісті Києва: де краще купити і скільки коштують

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    Ціни на квартири в безпосередній близькості від Києва залишилися без зміни - Квартири в передмісті Києва: де краще купити і скільки коштують
    Ціни на квартири в безпосередній близькості від Києва залишилися без зміни

    Найбільше в ціні поступилися об’єкти, розташовані в радіусі 10-20 км від столиці

    Середня ціна квадратного метра в передмісті Києва склала 15 000 грн/кв.м, що, здавалося б, вище попереднього місяця, але у доларах експерти відзначили невелике падіння з $560 до $550/кв.м.

    Про це повідомили аналітики порталу 3m2.ua.

    Де житло подешевшало. Найбільше в ціні поступилися об’єкти, розташовані в радіусі 10-20 км від столиці — з $530/кв.м до $510/кв.м. При цьому ціни в безпосередній близькості від Києва залишилися без зміни: $580 і $560/кв.м.

    Зростання цін відбулося тільки в таких напрямках:

    • в Вишневому — з $610/кв.м до $630/кв.м;
    • в Гатному — з $560/кв.м до $610/кв.м;
    • у Вишгородському напрямку — з $540/кв.м до $560/кв.м;
    • три місяці поспіль в ціні додає Бориспіль: з $490/кв.м в травні і до $510/кв.м в липні;
    • стабільно зростає інтерес і ціна в Обухівському напрямку — з $450/кв.м в травні до $480/кв.м в липні.

    Без змін останні кілька місяців ціни на нові ЖК в Ворзелі: $320/кв.м.

    Також стабільно поводиться і нерухомість Білогородки: $430/кв.м. За літо не змінилися ціни в Софіївській та Петропавлівській Борщагівці: $560/кв.м і $620/кв.м відповідно.

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    Ірпінь: після незначного падіння ціни з $580/кв.м в травні в червні-липні зафіксовано ціну $560/кв.м. В інших же районах, таких як Гостомель, Буча, Білогородка, Святопетровское, Тарасівка, Бровари спостерігається деяке зниження в доларах.

    У передмісті активно стартують нові проекти у всіх напрямах, але найбільша кількість в Житомирському і Одеському напрямку. У перспективі 2 років збільшення обсягів на понад 1 000 000 кв.м тільки в цих напрямках.

    Київ нерухомість ціни Ірпінь Буча житло
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