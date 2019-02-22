Киян запрошують зануритися у світ каналізації (фото)



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Музей каналізації Києва Фото: Київводоканал

Незвичайний київський музей чекає на відвідувачів

Музей історії каналізації Києва готується приймати тисячного відвідувача.

Торік музей історії каналізації відвідало 700 осіб, серед них і дорослі й діти, було проведено 26 лекцій. На час проведення екскурсій залучали провідних спеціалістів «Київводоканалу» для більш детального ознайомлення відвідувачів Музею зі специфікою роботи Товариства.

«Цього року ми хочемо перевершити попередній результат та прийняти тисячного відвідувача. Для нього музей вже планує особливий подарунок!» - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Музей, який знаходиться за адресою Харківське шосе, 50-А, охоплює більш ніж столітню історію розвитку каналізаційної системи міста: від 1879 року до сьогодення.

Величезна виставка представлена численними експонатами каналізаційного господарства Києва: сучасні та старовинні труби, зокрема дерев'яна, якій близько 200 років, зразки колекторів, засувок та насосів, люки різних періодів, макети насосних станцій та спецтехніки, а також різноманітні інструменти і засоби прочистки мереж. Щороку колекція музею поповнюється новими експонатами.

Крім того, музей розповідає про зародження системи водовідведення у світі, а також побудову і роботу київської роздільною системи водовідведення – першої на території Російської імперії кінця 19 століття.

Екскурсію в музей історії каналізації можна замовити, попередньо домовившись, у будні з 8:00 до 17:00 за телефоном +38 (067) 658-29-01 (Василик Михайло Васильович). Адреса: вул. Лейпцизька, 1а, 01015.