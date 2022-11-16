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Масована атака РФ на Київ: Кличко повідомив нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масована атака РФ на Київ: Кличко повідомив нові деталі
Наразі комісія оцінює ступінь пошкоджень, щоб якнайшвидше розпочати відновлення житла
фото: ДСНС

Під час обстрілу загинула літня жінка

Внаслідок вчорашньої масованої атаки на Київ пошкоджені два житлових будинки, загинула людина. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Два житлових будинки пошкоджені внаслідок вчорашньої масованої атаки на столицю. В одному з них загинула літня жінка. Під’їзд одного з будинків – п’ятиповерхівки – отримав значні ушкодження. Людей з нього евакуювали і відселили, частина з них виявила бажання пожити поки у родичів чи знайомих», – зазначив Кличко.

Мер столиці також уточнив, що наразі комісія оцінює ступінь пошкоджень, щоб якнайшвидше розпочати відновлення житла.

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 «Шахідів» збито всі. 

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час повітряної тривоги сьогодні в день, 15 листопада, росіяни атакували столицю України Київ. Рашисти потрапили у житлові будинки. 

Теги: жінка росія Київ

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