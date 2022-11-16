Київщина готується до тривалих відключень електроенергії

Після масованих російських атак в області критична ситуація з електропостачанням

ОВА дала рекомендації, що слід мати, аби бути готовим до тривалого відключення

Влада Київської області закликає мешканців готуватись до тривалих відключень світла після російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив глава Київської ОВА Олексій Кулеба.

«Через масовані ракетні атаки по області маємо критичну ситуацію з електропостачанням. Готуймося до тривалих вимкнень», – написав він.

Кулеба додав, що наразі всі служби працюють, щоб усунути наслідки ударів.

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Також голова ОВА додав рекомендації, що слід мати, аби бути готовим до тривалого відключення. Тож, слід підготувати запас питної та технічної води, продуктів довготривалого зберігання, радіо, павербанк, ліхтарик, сірники, батарейки, аптечку. Крім того, за можливості, слід придбати генератор.

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 «Шахідів» збито всі.

Після обстрілів у столиці без світла опинилася щонайменше половина споживачів. Через масовану ракетну атаку, за розпорядженням НЕК Укренерго, енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні. Зокрема, і в столиці.