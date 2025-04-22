Уламки ворожих дронів пошкодили будинки й авто на Київщині: фото

Інформація про постраждалих до поліції не надходила

Сьогодні, 22 квітня, ворог атакував безпілотниками Київську область. Пошкоджень зазнали будинки місцевих жителів та автівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що станом на 08:40 у Бучанському районі відбулося загоряння на будівельному майданчику, яке рятувальники ліквідували. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення заміського комплексу та фундамент недобудованої будівлі. Також пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражні приміщення.

Внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджень зазнали будинки місцевих жителів та автівки фото: поліція Київської області/Facebook

«Інформація про постраждалих наразі до поліції не надходила», – додали правоохоронці.

У Бучанському районі зафіксовано пошкодження приватних будинків фото: поліція Київської області/Facebook

Інформація про постраждалих наразі до поліції не надходила фото: поліція Київської області/Facebook

На місці події продовжують працювати групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини та працівники ДСНС.

Правоохоронці нагадують громадянам: у разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та негайно прямувати до найближчих укриттів!

Нагадаємо, у Києві о 00:57 оголошено повітряну тривогу. Протягом 40 хвилин лунала тривога у столиці і о 1:39 було оголошено відбій.