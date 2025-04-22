Головна Київ Новини
search button user button menu button

Уламки ворожих дронів пошкодили будинки й авто на Київщині: фото

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Уламки ворожих дронів пошкодили будинки й авто на Київщині: фото
Поліція Київщини документує наслідки ворожої атаки в області
фото: поліція Київської області/Facebook

Інформація про постраждалих до поліції не надходила

Сьогодні, 22 квітня, ворог атакував безпілотниками Київську область. Пошкоджень зазнали будинки місцевих жителів та автівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області

Повідомляється, що станом на 08:40 у Бучанському районі відбулося загоряння на будівельному майданчику, яке рятувальники ліквідували. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення заміського комплексу та фундамент недобудованої будівлі. Також пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражні приміщення.

Внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджень зазнали будинки місцевих жителів та автівки
Внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджень зазнали будинки місцевих жителів та автівки
фото: поліція Київської області/Facebook

«Інформація про постраждалих наразі до поліції не надходила», – додали правоохоронці.

У Бучанському районі зафіксовано пошкодження приватних будинків
У Бучанському районі зафіксовано пошкодження приватних будинків
фото: поліція Київської області/Facebook
Інформація про постраждалих наразі до поліції не надходила
Інформація про постраждалих наразі до поліції не надходила
фото: поліція Київської області/Facebook

На місці події продовжують працювати групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини та працівники ДСНС.

Правоохоронці нагадують громадянам: у разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та негайно прямувати до найближчих укриттів!

Нагадаємо, у Києві о 00:57 оголошено повітряну тривогу. Протягом 40 хвилин лунала тривога у столиці і о 1:39 було оголошено відбій.

Теги: війна Київщина рятувальники поліція ворог тривога дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Уламки ворожих дронів пошкодили будинки й авто на Київщині: фото
Уламки ворожих дронів пошкодили будинки й авто на Київщині: фото
На Київщині загинула 15-річна дівчина під час купання в річці Рось
На Київщині загинула 15-річна дівчина під час купання в річці Рось
Суд продовжив відсторонення міського голови Ірпеня ще на два місяці
Суд продовжив відсторонення міського голови Ірпеня ще на два місяці
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Апеляційний суд залишив суворий вирок грабіжнику, який напав з ножем на дитину
Апеляційний суд залишив суворий вирок грабіжнику, який напав з ножем на дитину
У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування щодо перейменування вулиці Лаврської
У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування щодо перейменування вулиці Лаврської

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 квітня: ситуація на фронті
92K
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 квітня 2025
30K
Кум Ірини Білик розкрив деталі її тяжкої хвороби
30K
Помер Папа Римський Франциск
24K
Останнє звернення Папи Римського: що понтифік говорив про Україну

Новини

Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
Вчора, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua