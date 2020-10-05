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    Урожай коту під хвіст: під Києвом горіла зерносушка з 50 т насіння соняшника

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    Урожай коту під хвіст: під Києвом горіла зерносушка з 50 т насіння соняшника
    Фото: ДСНС

    Вогнем пошкоджено зерно соняшника вагою 50-60 тонн

    4 жовтня сталося загорання зерносушки на території ТОВ «Кононівський елеватор» у м. Яготин Київської області. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району о 17:24, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події виїхали рятувальники 28 ДПРЧ м. Яготин.

    Вогнеборцями було встановлено, що горить зерно соняшника в середині зерносушки.

    Пожежу було локалізовано о 17:38 та повністю ліквідовано о 20:15.

    Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено зерно соняшника вагою 50-60 тонн.

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    Урожай коту під хвіст: під Києвом горіла зерносушка з 50 т насіння соняшника
    Урожай коту під хвіст: під Києвом горіла зерносушка з 50 т насіння соняшника

    До гасіння пожежі залучалося 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.

    Причина загорання встановлюється.

    пожежа ДСНС зерно Київщина рятувальники
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