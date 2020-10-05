Урожай коту під хвіст: під Києвом горіла зерносушка з 50 т насіння соняшника
Вогнем пошкоджено зерно соняшника вагою 50-60 тонн
4 жовтня сталося загорання зерносушки на території ТОВ «Кононівський елеватор» у м. Яготин Київської області. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району о 17:24, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
На місце події виїхали рятувальники 28 ДПРЧ м. Яготин.
Вогнеборцями було встановлено, що горить зерно соняшника в середині зерносушки.
Пожежу було локалізовано о 17:38 та повністю ліквідовано о 20:15.
Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено зерно соняшника вагою 50-60 тонн.
До гасіння пожежі залучалося 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.
Причина загорання встановлюється.