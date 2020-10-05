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    Новини

    Вночі у Києві палали автомобілі (фото)

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    В автомобілі Nissan Almera пошкоджено салон, моторний відсік, лобове скло, лакофарбове покриття передньої частини авто - Вночі у Києві палали автомобілі (фото)
    В автомобілі Nissan Almera пошкоджено салон, моторний відсік, лобове скло, лакофарбове покриття передньої частини авто
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла у припаркованому у дворі автомобілі та перекинулась на сусідню автівку

    У ніч на понеділок, 5 жовтня, сталася пожежа на бульварі Вацлава Гавела, 7-Б у Солом'янському районі столиці. Повідомлення про загорання автомобіля надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:37.

    До місця виклику було направлено рятувальників 18 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що у дворі 5-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Nissan Almera виникла пожежа з розповсюдженням вогню на поруч припаркований автомобіль Skoda Octavia. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 03:02 пожежу було локалізовано, а о 03:07 - ліквідовано.

    Внаслідок пожежі в автомобілі Nissan Almera пошкоджено салон, моторний відсік, лобове скло, лакофарбове покриття передньої частини автомобіля. В автомобілі Skoda Octavia - задня ліва фара, задній бампер та пластикова накладка задніх лівих дверей.

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    Вночі у Києві палали автомобілі (фото)
    Вночі у Києві палали автомобілі (фото)
    Вночі у Києві палали автомобілі (фото)

    До ліквідаціїпожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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