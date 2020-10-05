В адмінбудівлі київського радіозаводу сталася пожежа (фото)



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На місці було задіяно 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки Фото: ДСНС

Горіли стелажі з документами в одному з приміщень

У понеділок, 5 жовтня, сталась пожежа на території заводу на вул. Бориспільській, 9 у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 9:05.

На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Рятувальники встановили, що у 8-поверховій адміністративній будівлі із вікна на 4 поверсі йде дим. Під час проведення розвідки бійці виявили, що горять стелажі з документами в одному з приміщень, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 9:45 вогнеборці локалізували загоряння на площі 60 кв. м та о 10:00 – ліквідували.

На місці було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Жертв і постраждалих немає.