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    В адмінбудівлі київського радіозаводу сталася пожежа (фото)

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    На місці було задіяно 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки - В адмінбудівлі київського радіозаводу сталася пожежа (фото)
    На місці було задіяно 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки
    Фото: ДСНС

    Горіли стелажі з документами в одному з приміщень

    У понеділок, 5 жовтня, сталась пожежа на території заводу на вул. Бориспільській, 9 у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 9:05.

    На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Рятувальники встановили, що у 8-поверховій адміністративній будівлі із вікна на 4 поверсі йде дим. Під час проведення розвідки бійці виявили, що горять стелажі з документами в одному з приміщень, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 9:45 вогнеборці локалізували загоряння на площі 60 кв. м та о 10:00 – ліквідували.

    На місці було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу.

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    В адмінбудівлі київського радіозаводу сталася пожежа (фото)
    В адмінбудівлі київського радіозаводу сталася пожежа (фото)
    В адмінбудівлі київського радіозаводу сталася пожежа (фото)
    В адмінбудівлі київського радіозаводу сталася пожежа (фото)

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Жертв і постраждалих немає.

    пожежа Київ ДСНС завод рятувальники
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