Поліція відкрила 11 справ через пожежі на Луганщині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники продовжують гасити вогонь на Луганщині

Через пожежі в Луганській області загинуло 11 людей

На Луганщині горять ліси вже шостий день, у зв'язку з цим правоохоронці відкрили 11 кримінальних проваджень за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Про це 5 жовтня повідомила речниця поліції у Луганській області Тетяна Погукай у Facebook.

ДСНС оцінює орієнтовну площу пожеж у близько 22 121 тисяч гектарів.

«Відкрито 11 кримінальних проваджень за статею 270 КК України (Новоайдарський, Попаснянський, Сєвєродонецький, Лисичанський, Старобільський, Станично-Луганський, Білокуракинський, Сватівський та Міловський, Троїцький ВП ГУНП)», - повідомила вона.

На території Луганської області продовжується гасіння пожеж в природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня, повідомили рятувальники.

Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

Станом на 12 годину 5 жовтня з дев'яти основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності сім осередків ліквідовані, один осередок локалізований, вживаються заходи щодо локалізації осередку пожежі лісового масиву в районі села Смолянинове, ситуація контрольована.

Авіацією ДСНС протягом 5 жовтня на території Луганської області здійснено 9 скидів (72 тон води). З початку гасіння пожеж 500 скидів (1 тис. 658 тон води).

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких: 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 особа – від отриманих опіків, 3 особи – внаслідок серцевих нападів, 4 особи - причина загибелі встановлюється. Постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС).

Нагадаємо, в Луганській області 30 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі. Тоді на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу.

Станом на ранок 5 жовтня рятувальники ліквідували на Луганщині ще два осередки пожеж.