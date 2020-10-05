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    Поліція відкрила 11 справ через пожежі на Луганщині

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    Рятувальники продовжують гасити вогонь на Луганщині - Поліція відкрила 11 справ через пожежі на Луганщині
    Рятувальники продовжують гасити вогонь на Луганщині

    Через пожежі в Луганській області загинуло 11 людей

    На Луганщині горять ліси вже шостий день, у зв'язку з цим правоохоронці відкрили 11 кримінальних проваджень за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Про це 5 жовтня повідомила речниця поліції у Луганській області Тетяна Погукай у Facebook.

    ДСНС оцінює орієнтовну площу пожеж у близько 22 121 тисяч гектарів.

    «Відкрито 11 кримінальних проваджень за статею 270 КК України (Новоайдарський, Попаснянський, Сєвєродонецький, Лисичанський, Старобільський, Станично-Луганський, Білокуракинський, Сватівський та Міловський, Троїцький ВП ГУНП)», - повідомила вона.

    На території Луганської області продовжується гасіння пожеж в природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня, повідомили рятувальники.

    Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

    Станом на 12 годину 5 жовтня з дев'яти основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності  сім осередків ліквідовані, один осередок локалізований, вживаються заходи щодо локалізації осередку пожежі лісового масиву в районі села Смолянинове, ситуація контрольована.

    Авіацією ДСНС протягом 5 жовтня на території Луганської області здійснено 9 скидів (72 тон води). З початку гасіння пожеж 500 скидів (1 тис. 658 тон води).

    Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла  11 осіб, з яких: 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 особа – від отриманих опіків, 3 особи – внаслідок серцевих нападів, 4 особи - причина загибелі встановлюється. Постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС).

    Нагадаємо, в Луганській області 30 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі. Тоді на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу. 

    Станом на ранок 5 жовтня рятувальники ліквідували на Луганщині ще два осередки пожеж.

     Читайте також: Пожежа обігнала автомобіль. Що відбувається на охопленій вогнем Луганщині
    пожежа Луганщина ДСНС рятувальники поліція
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