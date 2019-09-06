Увечері в п’ятницю частина Києва залишиться без води: де і чому



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Київводоканал попередив про відключення водопостачання

У п’ятницю, 6 вересня, Київводоканал проводитиме планові ремонтні роботи на мережі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ремонтні роботи проводяться для надійної роботи систем водопостачання.

У зв`язку з цим з 20:00 6 вересня до 09:00 7 вересня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

просп. Науки, 62, 64, 68, 70/1.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

Раніше компанія оголосила, де цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання.

Як повідомлялося, згідно з планами Київводоканалу, скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становитиме 21,593 грн за куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.