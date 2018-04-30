Уже 4,5 тис. працівників компанії Ахметова перевелися до «Київтеплоенерго»

Ці працівники продовжуватимуть роботу для забезпечення життєдіяльності міста, зазначили у КМДА

На сьогоднішній день підготовлені накази про переведення 4,5 тисяч працівників ПАТ «Київенерго» до комунального підприємства «Київтеплоенерго». Про це в ефірі телеканалу Newsone заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Саме ці працівники продовжуватимуть роботу для забезпечення життєдіяльності міста, а киян –



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Ці працівники продовжуватимуть роботу для забезпечення життєдіяльності міста, зазначили у КМДА

На сьогоднішній день підготовлені накази про переведення 4,5 тисяч працівників ПАТ «Київенерго» до комунального підприємства «Київтеплоенерго». Про це в ефірі телеканалу Newsone заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Саме ці працівники продовжуватимуть роботу для забезпечення життєдіяльності міста, а киян – відповідними послугами вже у форматі роботи муніципального підприємства «Київтеплоенерго».

«При завершенні угоди (з ПАТ «Київенерго – ред.») мова йде про передачу величезних масивів обладнання в управління міста (вже найближчими днями будуть підписані 76 тисяч інвентарних актів) та переведення працівників. Це історичні події, і вони пов’язані із величезним обсягом технічних та організаційних заходів, які сьогодні виконують обидві команди – і «Київенерго», і «Київтеплоенерго. Проект гіперскладний, тому зараз усі сили мобілізовані навколо нього, оскільки мова йде про стабільну роботу міського господарства», – пояснив Пантелеєв.

Він поінформував, що КП «Київтеплоенерго» було створене два роки тому, а запрацювало фактично більше року тому і пройшло опалювальний сезон, здійснюючи експлуатацію мереж у Дарницькому та Дніпровському районах.

«Підприємство показало себе непогано з точки зору оперативності ліквідації пошкоджень тощо. Тобто у своєму сегменті роботи «Київтеплоенерго» впоралося. Але зараз мова йде про кратне збільшення обсягу робіт та відповідальності. Саме тому місто повинне підтримати роботу підприємства: були виділені кошти до статутного фонду і менеджмент муніципалітету допомагає становленню цього підприємства», – вважає заступник голови КДМА.

Пантелеєв висловив упевненість, що з часом муніципальне підприємство лише нарощуватиме потужність та зростатиме в питанні якості обслуговування киян.

Нагадаємо, 24 квітня Київська міська рада прийняла рішення про продовження договору з ПАТ «Київенерго» в частині використання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювального заводу «Енергія» до 31 липня 2018 року.

Як повідомлялося, КП «Київтеплоенерго» готове прийняти на роботу 5 114 працівників ПАТ «Київенерго».