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    У Чехії сталася наймасштабніша за 30 років пожежа за кількістю жертв

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    <p>Хоча пожежники прибули через п&rsquo;ять хвилин після виклику, весь поверх вигорів</p> - У Чехії сталася наймасштабніша за 30 років пожежа за кількістю жертв

    Хоча пожежники прибули через п’ять хвилин після виклику, весь поверх вигорів

    У вогні загинули шестеро людей, ще п’ятеро розбилися – вони вистрибнули з 12 поверху

    У Чехії в місті Богумін (за 300 кілометрів від столиці – Праги) сталася пожежа в багатоквартирному будинку.

    Про це повідомляє DW.

    Вогонь спалахнув на 11-му поверсі 13-поверхової будівлі ввечері 9 серпня. Хоча пожежники прибули через п’ять хвилин після виклику, весь поверх вигорів. 

    Пожежники повідомили, що у вогні загинули шестеро людей, серед яких і троє дітей. Ще п’ятеро людей розбилися – вони вистрибнули з 12 поверху, втікаючи від пожежі. 13 осіб зазнали опіків та інших травм. 

    Розслідуванням виникнення вогню зайнялася поліція. За однією з версій, невідомий зловмисник спеціально влаштував пожежу, що стала наймасштабнішою в Чехії з 1990 року за кількістю жертв.

    Раніше цього тижня в Об'єднаних Арабських Еміратах спалахнула масштабна пожежа на ринку.

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