  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На півдні і сході оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

    • Розсилка
    На півдні і сході оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

    В Україні спостерігається суха і спекотна погода

    В низці областей України сьогодні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «9-10 серпня в Одеській, Миколаївській, східних, більшості центральних та західних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», — повідомляє відомство.

    Як повідомляє Укргідрометцентр, у найближчі три доби вночі очікується без опадів. Температура повітря на півдні становитиме 30-33°.

    Як повідомлялося раніше, під час пожеж у Чорнобильській зоні, які сталися у квітні цього року, було знищено 5% зони.

    пожежа пожежна небезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ