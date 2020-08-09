На півдні і сході оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки



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В Україні спостерігається суха і спекотна погода

В низці областей України сьогодні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«9-10 серпня в Одеській, Миколаївській, східних, більшості центральних та західних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», — повідомляє відомство.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у найближчі три доби вночі очікується без опадів. Температура повітря на півдні становитиме 30-33°.

Як повідомлялося раніше, під час пожеж у Чорнобильській зоні, які сталися у квітні цього року, було знищено 5% зони.