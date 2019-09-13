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    Біля метро «Шулявка» маршрутка збила на смерть пішохода (фото, відео)

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    Пішохід вибіг на дорогу у недозволеному для переходу місці - Біля метро «Шулявка» маршрутка збила на смерть пішохода (фото, відео)
    Пішохід вибіг на дорогу у недозволеному для переходу місці
    Фото: Інформатор

    Чоловік загинув на місці ДТП

    У четвер, 12 вересня, на проспекті Перемоги, 45 біля станції метро «Шулявська» сталася смертельна аварія: маршрутний автобус №465 збив чоловіка, який намагався перебігти дорогу в недозволеному місці.

    Інцидент стався близько 22:10. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія автобуса, він їхав по проспекту Перемоги в бік Нивок і, коли проїжджав кіностудію імені Довженка, на дорогу вибіг чоловік. Він хотів перебігти на інший бік дороги, потім зрозумів, що відбійник завадить це зробити і вирішив повернутися на пішохідну зону. У цей момент на нього і наїхав автобус.

    У момент аварії в автобусі знаходилися знайомі водія. Коли сталося зіткнення, потерпілий ще був живий. Водій і його товариші спробували надати першу допомогу і викликали «швидку». Але медикам, які прибули на місце події, залишалося лише констатувати смерть.

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    Біля метро «Шулявка» маршрутка збила на смерть пішохода (фото, відео)
    Біля метро «Шулявка» маршрутка збила на смерть пішохода (фото, відео)
    Біля метро «Шулявка» маршрутка збила на смерть пішохода (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    У загиблого не виявили ні паспорта, ні інших документів. На вигляд йому 50-60 років. Але особу встановити не вдалося.

    На місці працювали медики, співробітники патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Деталі й причини аварії встановить слідство.

    Як повідомлялося, 12 вересня на трасі М-95 Київ-Одеса в районі Віти Поштової потрапив у ДТП бензовоз.

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