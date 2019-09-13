Біля метро «Шулявка» маршрутка збила на смерть пішохода (фото, відео)



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Пішохід вибіг на дорогу у недозволеному для переходу місці Фото: Інформатор

Чоловік загинув на місці ДТП

У четвер, 12 вересня, на проспекті Перемоги, 45 біля станції метро «Шулявська» сталася смертельна аварія: маршрутний автобус №465 збив чоловіка, який намагався перебігти дорогу в недозволеному місці.

Інцидент стався близько 22:10. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія автобуса, він їхав по проспекту Перемоги в бік Нивок і, коли проїжджав кіностудію імені Довженка, на дорогу вибіг чоловік. Він хотів перебігти на інший бік дороги, потім зрозумів, що відбійник завадить це зробити і вирішив повернутися на пішохідну зону. У цей момент на нього і наїхав автобус.

У момент аварії в автобусі знаходилися знайомі водія. Коли сталося зіткнення, потерпілий ще був живий. Водій і його товариші спробували надати першу допомогу і викликали «швидку». Але медикам, які прибули на місце події, залишалося лише констатувати смерть.

У загиблого не виявили ні паспорта, ні інших документів. На вигляд йому 50-60 років. Але особу встановити не вдалося.

На місці працювали медики, співробітники патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Деталі й причини аварії встановить слідство.

Як повідомлялося, 12 вересня на трасі М-95 Київ-Одеса в районі Віти Поштової потрапив у ДТП бензовоз.