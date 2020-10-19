В електричці під Києвом сталася різанина



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Під час бійки один із чоловіків вихопив ніж Фото ілюстративне

У тамбурі електропоїзда між чоловіками стався конфлікт, що переріс у бійку

В електропотязі на залізничній станції у смт Коцюбинське місцевий мешканець наніс ножове поранення чоловіку. Повідомлення про це надійшло на спецлінію 102.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Ірпінського відділу поліції, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що у тамбурі електропоїзда між чоловіками сталася конфліктна ситуація, що переросла у бійку. Під час баталії один з них вихопив ніж і завдав ним удар своєму опоненту.

Потерпілого доправлено до лікарні, де йому діагностували проникаюче ножове поранення черевної порожнини.

За нанесення ножових поранень чоловіку в електропотязі поліцейські затримали нападника. Ним виявився раніше судимий 42-річний житель смт Коцюбинське.

Поліцейські вилучили відповідні речові докази, зокрема і знаряддя злочину – ніж.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомлялося, 17 жовтня біля станції метро «Чернігівська» чоловік отримав вогнепальне поранення.