В Києві виявили 2 тис. кг фальсифікованого тютюну для кальянів

Вартість вилученого товару перевищує 2 млн грн

Співробітники Головного управління ДФС у Києві встановили факт транспортування та зберігання з метою подальшої реалізації фальсифікованих тютюнових виробів (тютюн для кальянів) без марок акцизного податку встановленого зразка. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

При проведенні вищезазначених заходів виявлено та вилучено фальсифіковані тютюнові вироби (тютюн для кальянів) у кількості 2004 пачки, вагою по 1 кг кожна, орієнтовною вартістю 2,204 млн гривень.

Товарно-матеріальні цінності вилучені протоколом про адміністративне правопорушення до прийняття рішення згідно з чинним законодавством України.

Нагадаємо, в кінці квітня співробітники Головного управління ДФС у Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні викрили службових осіб декількох суб’єктів господарської діяльності, пов’язаних між собою, в ухиленні від сплати податків.

На підставі ухвал районного суду Києва співробітники податкової міліції провели ряд обшуків у складських та офісних приміщеннях, що належать вищезгаданим підприємствам, в деяких областях України, за результатами яких виявили сигарети без марок акцизного податку в загальній кількості понад 350 тис. пачок.

Загальна орієнтовна вартість виявлених тютюнових виробів становить майже 16 млн грн.



