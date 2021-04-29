Столичні податківці виявили контрафактних сигарет на 16 млн грн

У складських та офісних приміщеннях підприємств виявили сигарети без акцизних марок

Під час обшуків вилучено 350 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку

Співробітники Головного управління ДФС у Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в рамках досудового розслідування у кримінальному проваджені викрили службових осіб декількох суб’єктів господарської діяльності, пов’язаних між собою, в ухиленні від сплати податків. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

Правоохоронці встановили, що службові особи одного із товариств в ході проведення фінансово-господарських взаємовідносин із підприємствами з ознаками «ризиковості» ухилились від сплати податків, на суму понад 8 млн грн та заявили до бюджетного відшкодування (на рахунок платника у банку) 20 млн грн податку на додану вартість.

Крім того, встановлено, що групою осіб та підприємств протягом тривалого періоду по ланцюгу постачання від суб’єктів господарської діяльності з ознаками «ризиковості» здійснювались неправомірні правочини шляхом маніпулювання номенклатурними групами товарів та сформували контрагентам-покупцям «штучний» податковий кредит з метою заниження останніми податкових зобов’язань та ухилення від сплати податків на суму понад 10 млн грн.

На підставі ухвал районного суду Києва співробітники податкової міліції провели ряд обшуків у складських та офісних приміщеннях, що належать вищезгаданим підприємствам, в деяких областях України, за результатами яких виявили сигарети без марок акцизного податку в загальній кількості понад 350 тис. пачок.

Загальна орієнтовна вартість виявлених тютюнових виробів становить майже 16 млн грн.

Наразі досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, Київська міська прокуратура повідомила про підозру директору приватного товариства за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на загальну суму 78,5 млн грн.