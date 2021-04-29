Директор столичного підприємства підозрюється у відмиванні понад 78 млн грн

Встановлюються всі епізоди злочинної діяльності приватного підприємства

Київська міська прокуратура повідомила про підозру директору приватного товариства за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на загальну суму 78,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2018 року керівник приватного підприємства за попередньою змовою із директором іншого товариства документально відобразив фінансово-господарські взаємовідносини щодо придбання цінних паперів із залученням фіктивних підприємств. У такий спосіб керівник підприємства легалізував майно, одержане злочинним шляхом, на загальну суму 78,5 млн грн.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Також тривають заходи з притягнення до кримінальної відповідальності усіх співучасників вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших епізодів злочинної діяльності.

Досудове розслідування здійснюється слідчим та оперативним підрозділами Головного управління ДФС у Києві.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці на одержанні неправомірної вигоди у розмірі $5 тис. затримали керівника соціально-медичної установи для постійного проживання громадян похилого віку.