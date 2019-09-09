В Києві з’явилася ще одна бронзова мініскульптура: що це і де шукати (фото)
Встановлена фігурка на борту київського велотреку
Фото: Шукай
Нова скульптурка присвячена київському велотреку
В Києві з’явилася двадцята бронзова мініскульптурка проєкту «Шукай».
Вона присвячена київському велотреку, який існує в Києві з 1913-го року і є унікальною пам’яткою архітектури та історії. Про це повідомляється на сторінці проєкту «Шукай» у Facebook.
Автор скульптурки - Юрій Білявський.
Встановлена фігурка на вулиці Липинського, 15, на борту київського велотреку.
Прикмета: потреш мене – набереш швидкість.
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Нагадаємо, 19 червня у Києві відкрили 18-ту скульптуру проекту «Шукай» - гелікоптер відомого українського конструктора Ігоря Сікорського.
А у липні - дев’ятнадцяту бронзова скульптурка проекту «Шукай». Нею стала мініскульптурка київських шахістів.