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    В Києві з’явилася ще одна бронзова мініскульптура: що це і де шукати (фото)

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    Встановлена фігурка на борту київського велотреку - В Києві з’явилася ще одна бронзова мініскульптура: що це і де шукати (фото)
    Встановлена фігурка на борту київського велотреку
    Фото: Шукай

    Нова скульптурка присвячена київському велотреку

    В Києві з’явилася двадцята бронзова мініскульптурка проєкту «Шукай».

    Вона присвячена київському велотреку, який існує в Києві з 1913-го року і є унікальною пам’яткою архітектури та історії. Про це повідомляється на сторінці проєкту «Шукай» у Facebook.

    Автор скульптурки - Юрій Білявський.

    Встановлена фігурка на вулиці Липинського, 15, на борту київського велотреку.

    Прикмета: потреш мене – набереш швидкість.

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    В Києві з’явилася ще одна бронзова мініскульптура: що це і де шукати (фото)
    В Києві з’явилася ще одна бронзова мініскульптура: що це і де шукати (фото)
    В Києві з’явилася ще одна бронзова мініскульптура: що це і де шукати (фото)
    В Києві з’явилася ще одна бронзова мініскульптура: що це і де шукати (фото)

    Нагадаємо, 19 червня у Києві відкрили 18-ту скульптуру проекту «Шукай» - гелікоптер відомого українського конструктора Ігоря Сікорського.

    А у липні - дев’ятнадцяту бронзова скульптурка проекту «Шукай». Нею стала мініскульптурка київських шахістів.

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