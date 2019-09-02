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    У Києві з’явилася унікальна скульптура, яка змінюється із заходом сонця (фото)

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    У Києві з’явилася унікальна скульптура, яка змінюється із заходом сонця (фото)
    Фото: Інформатор

    Арт-об'єкт «Єднання» встановлено на Дніпровській набережній

    На Дніпровській набережній у Києві з'явилася унікальна скульптура, яка символізує жіноче і чоловіче начало. Найкраще на об'єкт дивитися під час заходу сонця. Саме в цей час промені сонця проходять через скульптуру.

    Арт-об'єкт назвали «Єднання», повідомляє Інформатор.

    Нова скульптура виконана з полірованих прутів і труб з нержавіючої сталі, які з'єднані між собою методом аргонового зварювання. Висота становить 4,5 м, а ширина - 3,5 м. Коли промені ліхтарів потрапляють на скульптуру, вона ніби світиться.

    Арт-об'єкт виглядає як два звернених один до одного силуети.

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    Офіційно скульптуру ще не відкрили. Але жителі Києва можуть вільно прогулюватися по набережній, спостерігати красу і насолоджуватися перебуванням в цьому затишному місці.

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    У Києві з’явилася унікальна скульптура, яка змінюється із заходом сонця (фото)
    У Києві з’явилася унікальна скульптура, яка змінюється із заходом сонця (фото)
    У Києві з’явилася унікальна скульптура, яка змінюється із заходом сонця (фото)
    У Києві з’явилася унікальна скульптура, яка змінюється із заходом сонця (фото)
    У Києві з’явилася унікальна скульптура, яка змінюється із заходом сонця (фото)
    У Києві з’явилася унікальна скульптура, яка змінюється із заходом сонця (фото)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 31 серпня мер Києва Віталій Кличко відкрив пам’ятник видатному авіаконструктору Ігорю Сікорському, що встановили біля столичного аеропорту ім. Сікорського (колишній аеропорт «Жуляни»). 

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