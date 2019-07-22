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    «Потреш і зробиш хід конем»: у Києві з’явилася скульптурка шахістів (фото)

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    Скульптурка шахістів у парку Шевченка - «Потреш і зробиш хід конем»: у Києві з’явилася скульптурка шахістів (фото)
    Скульптурка шахістів у парку Шевченка
    Фото: проект Шукай

    19-та мініскульптурка встановлена у парку Шевченка

    У Києві відкрито дев’ятнадцяту бронзова скульптурка проекту «Шукай». Нею стала мініскульптурка київських шахістів.

    Вона присвячуємо усім, хто грає в шахи в парку Шевченка в Києві понад 50 років.

    «І, (так співпало!), відкрили скульптуру ми у Міжнародний день шахів – 20 липня», - йдеться в повідомленні проекту «Шукай» у Facebook.

    Розміщена скульптурка у парк Шевченка, біля входу, що ближче до вулиці Льва Толстого на перетині із Володимирською.

    Прикмета: потреш мене і зробиш хід конем.

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    «Потреш і зробиш хід конем»: у Києві з’явилася скульптурка шахістів (фото)
    «Потреш і зробиш хід конем»: у Києві з’явилася скульптурка шахістів (фото)
    «Потреш і зробиш хід конем»: у Києві з’явилася скульптурка шахістів (фото)
    «Потреш і зробиш хід конем»: у Києві з’явилася скульптурка шахістів (фото)
    «Потреш і зробиш хід конем»: у Києві з’явилася скульптурка шахістів (фото)

    Нагадаємо, 19 червня у Києві відкрили 18-ту скульптуру проекту «Шукай» - гелікоптер відомого українського конструктора Ігоря Сікорського.

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