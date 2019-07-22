«Потреш і зробиш хід конем»: у Києві з’явилася скульптурка шахістів (фото)



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Скульптурка шахістів у парку Шевченка Фото: проект Шукай

19-та мініскульптурка встановлена у парку Шевченка

У Києві відкрито дев’ятнадцяту бронзова скульптурка проекту «Шукай». Нею стала мініскульптурка київських шахістів.

Вона присвячуємо усім, хто грає в шахи в парку Шевченка в Києві понад 50 років.

«І, (так співпало!), відкрили скульптуру ми у Міжнародний день шахів – 20 липня», - йдеться в повідомленні проекту «Шукай» у Facebook.

Розміщена скульптурка у парк Шевченка, біля входу, що ближче до вулиці Льва Толстого на перетині із Володимирською.

Прикмета: потреш мене і зробиш хід конем.

Нагадаємо, 19 червня у Києві відкрили 18-ту скульптуру проекту «Шукай» - гелікоптер відомого українського конструктора Ігоря Сікорського.