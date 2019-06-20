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    У Києві з’явилася міні-скульптура гелікоптера Сікорського (фото, відео)

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    Скульптурка&nbsp;<span lang="UK">гелікоптера Ігоря Сікорського</span> - У Києві з’явилася міні-скульптура гелікоптера Сікорського (фото, відео)
    Скульптурка гелікоптера Ігоря Сікорського
    Фото: Юлія Бевзенко, Facebook

    У столиці вже встановлено 18 бронзових міні-скульптур

    У середу, 19 червня, у Києві відкрили нову скульптуру проекту «Шукай» - гелікоптер відомого українського конструктора Ігоря Сікорського.

    Це вже 18-та бронзова міні-скульптурка, присвячена Києву.

    «Вісімнадцята міні-скульптура проекту – гелікоптер Сікорського. Партнер скульптури Інститут вертебрологіі та реабілітації. Місце встановлення – Ярославів Вал, 22, Radisson Blu Hotel, Kyiv. Скульптор Юрій Білявський», - повідомила на своїй сторінці у Facebook автор проекту «Шукай» Юлія Бевзенко. 

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    У Києві з’явилася міні-скульптура гелікоптера Сікорського (фото, відео)
    У Києві з’явилася міні-скульптура гелікоптера Сікорського (фото, відео)
    У Києві з’явилася міні-скульптура гелікоптера Сікорського (фото, відео)

    Сімнадцятою міні-скульптуркою проекту «Шукай» стала скульптура, присвячена київській каві. Її відкрили на вулиці Великій Житомирській, 20, колона біля Сity-Zen cafe & bar.

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    Нагадаємо, до цього у Києві було встановлено вже 16 міні-скульптур проекту «Шукай». Остання з них - золота туфелька Сержа Лифаря, яка знаходиться на перетині бульвару Тараса Шевченка і вулиці Пушкінської.

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