У Києві з’явилася міні-скульптура гелікоптера Сікорського (фото, відео)



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Скульптурка гелікоптера Ігоря Сікорського Фото: Юлія Бевзенко, Facebook

У столиці вже встановлено 18 бронзових міні-скульптур

У середу, 19 червня, у Києві відкрили нову скульптуру проекту «Шукай» - гелікоптер відомого українського конструктора Ігоря Сікорського.

Це вже 18-та бронзова міні-скульптурка, присвячена Києву.

«Вісімнадцята міні-скульптура проекту – гелікоптер Сікорського. Партнер скульптури Інститут вертебрологіі та реабілітації. Місце встановлення – Ярославів Вал, 22, Radisson Blu Hotel, Kyiv. Скульптор Юрій Білявський», - повідомила на своїй сторінці у Facebook автор проекту «Шукай» Юлія Бевзенко.

Сімнадцятою міні-скульптуркою проекту «Шукай» стала скульптура, присвячена київській каві. Її відкрили на вулиці Великій Житомирській, 20, колона біля Сity-Zen cafe & bar.

Нагадаємо, до цього у Києві було встановлено вже 16 міні-скульптур проекту «Шукай». Остання з них - золота туфелька Сержа Лифаря, яка знаходиться на перетині бульвару Тараса Шевченка і вулиці Пушкінської.